Лапорту в Саудовской Аравии предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. По информации от инсайдера Хосе Мануэля Монхе, «Аль-Наср» предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что Лапорт пока не ответил на это предложение. Защитник сборной Испании взял время на раздумья. Игрок не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, особенно после трансфера Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

Лапорт также имеет на руках вариант с возвращением в «Атлетик» Бильбао, за который выступал до перехода в «Манчестер Сити».