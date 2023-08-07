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Лапорту в Саудовской Аравии предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год

07 Августа 2023 • 15:15 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. По информации от инсайдера Хосе Мануэля Монхе, «Аль-Наср» предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что Лапорт пока не ответил на это предложение. Защитник сборной Испании взял время на раздумья. Игрок не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, особенно после трансфера Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

Лапорт также имеет на руках вариант с возвращением в «Атлетик» Бильбао, за который выступал до перехода в «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Аль-Наср Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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