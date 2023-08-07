Хави назвал руководству двух игроков, которых хочет видеть в «Барселоне» любой ценой

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес настаивает на трансфере двух футболистов. Как сообщает инсайдер Херард Ромеро, специалист призвал руководство любой ценой подписать защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Проблема заключается в том, что «Барселона» испытывает финансовые проблемы и не может себе позволить этих игроков. «Вильярреал» требует за Фойта свыше 40 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» продаст Силву только за сумму в районе 70 миллионов евро.

Напомним, в это трансферное окно «Барселона» уже подписала таких игроков, как Иньиго Мартинес и Илкай Гюндоган.