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Хави назвал руководству двух игроков, которых хочет видеть в «Барселоне» любой ценой

07 Августа 2023 • 14:31 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес настаивает на трансфере двух футболистов. Как сообщает инсайдер Херард Ромеро, специалист призвал руководство любой ценой подписать защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Проблема заключается в том, что «Барселона» испытывает финансовые проблемы и не может себе позволить этих игроков. «Вильярреал» требует за Фойта свыше 40 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» продаст Силву только за сумму в районе 70 миллионов евро.

Напомним, в это трансферное окно «Барселона» уже подписала таких игроков, как Иньиго Мартинес и Илкай Гюндоган.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Манчестер Сити Хави Эрнандес Бернарду Силва Хуан Фойт трансферы футбола - лето 2023
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