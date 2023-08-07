Бернарду Силва, скорее всего, останется в «Манчестер Сити» и продлит контракт

Каталонская «Барселона» этим летом вряд ли сможет заполучить в свои ряды полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, португалец с большой долей вероятности этим летом останется в стане «горожан», а затем продлит свой контракт.

Ранее сообщалось, что Бернарду попросил руководство «Манчестер Сити» отпустить его этим летом. Если же верить источнику, «горожанам» удалось перевернуть ситуацию в свою пользу.

Силва был главной целью главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса, но сделка по трансферу португальца сейчас считается крайне маловероятной.