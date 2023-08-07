«Челси» планирует усилить интерес к полузащитнику «Лидса»

Хавбек «Лидса» Тайлер Адамс уже очень скоро может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Лондонский «Челси» на этой неделе намерен усилить интерес к 24-летнему американцу, о чём сообщает издание The Athletic.

В контракте Адамса с «Лидсом» прописана сумма отступных, которая составляет чуть более 23 миллионов евро. «Челси» готов заплатить эти деньги и провернуть трансфер. Клуб уже установил контакты с окружением Тайлера с целью согласовать условия контракта.

Отметим, что трансфер Адамса не должен повлиять на трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона», который оценивается в сумму около 120 миллионов евро.