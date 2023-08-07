Из «Манчестер Юнайтед» уходит известный полузащитник

Бразильский полузащитник Фред Сантос точно покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, в манкунианском гранде ожидают, что вопрос с продажей хавбека решится на следующей неделе. Среди претендентов на футболиста называется лондонский «Фулхэм».

Фред выступает за «красных дьяволов» с лета 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 20 миллионов евро.