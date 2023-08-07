Агент Салаха: «Если бы Мохамед хотел покинуть «Ливерпуль», он бы не продлевал контракт год назад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не намерен покидать свою команду в это трансферное окно. Агент футболиста дал понять, что если бы египтянин действительно хотел уйти, то не стал бы продлевать контракт год назад. Напомним, у 31-летнего Салаха остаётся ещё два года по контракту с мерсисайдцами.

«Если бы Мохамед хотел покинуть «Ливерпуль» этим летом, он бы не продлевал контракт год назад», – цитирует агента Sky Sports.

Недавно появились слухи об интересе к Салаху из Саудовской Аравии, но если верить агенту, египтянина не интересует этот вариант. В прошлом сезоне Мохамед отметился 19 голами и 12 ассистами в Премьер-лиге.