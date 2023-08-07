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«Ноттингем Форест» назначил медосмотр голкиперу «Арсенала»

07 Августа 2023 • 11:48 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Голкипер лондонского «Арсенала» Мэтт Тёрнер близок к переходу в другую команду из Английской премьер-лиги. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что «Ноттингем Форест» уже назначил американскому вратарю медосмотр.

Ранее сообщалось, что «лесники» заплатят за Тёрнера в районе 8 миллионов евро. Уже сегодня вратарь пройдёт медосмотр на базе «Ноттингем Форест» и подпишет с клубом контракт.

Вырученные за Тёрнера деньги «Арсенал» планирует направить на трансфер Давида Райи из «Брентфорда», который оценивается в сумму около 38 миллионов евро. Несмотря на это, «канониры» надеются снизить требуемый ценник.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест Мэтт Тернер трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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