«Ноттингем Форест» назначил медосмотр голкиперу «Арсенала»

Голкипер лондонского «Арсенала» Мэтт Тёрнер близок к переходу в другую команду из Английской премьер-лиги. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что «Ноттингем Форест» уже назначил американскому вратарю медосмотр.

Ранее сообщалось, что «лесники» заплатят за Тёрнера в районе 8 миллионов евро. Уже сегодня вратарь пройдёт медосмотр на базе «Ноттингем Форест» и подпишет с клубом контракт.

Вырученные за Тёрнера деньги «Арсенал» планирует направить на трансфер Давида Райи из «Брентфорда», который оценивается в сумму около 38 миллионов евро. Несмотря на это, «канониры» надеются снизить требуемый ценник.