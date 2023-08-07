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«Торино» работает над трансфером Влашича

07 Августа 2023 • 10:55 Комментировать
Торино
...
Кальяри
21.08 19:30

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может перейти в «Торино». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб активно работает над трансфером хорватского футболиста. Отмечается, что последние два месяца руководство «Торино» оказывало на «Вест Хэм» давление, пытаясь заключить сделку.

Напомним, прошлый сезон 25-летний Влашич провёл в «Торино» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 17 миллионов евро.

Отметим, что в период с 2018 по 2021 год Влашич выступал за ЦСКА. В составе «армейцев» футболист провёл 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вест Хэм Никола Влашич трансферы футбола - лето 2023
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