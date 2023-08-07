«Манчестер Сити», «Арсенал» или «Ливерпуль»: Оуэн предсказал чемпиона АПЛ

Известный в прошлом нападающий Майкл Оуэн, поигравший на клубном уровне за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», спрогнозировал итоги предстоящего сезона Английской премьер-лиги.

Как информирует Metro, по мнению Оуэна, чемпионом Англии станет «Манчестер Сити». Второе место займет лондонский «Арсенал», а тройку призеров замкнет «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» займет четвертую позицию, а на пятом месте финиширует лондонский «Челси».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом Английской премьер-лиги. «Арсенал» выиграл серебряные медали, а «Манчестер Юнайтед» достались бронзовые награды.