«Манчестер Юнайтед» может заменить Магуайра защитником «Ниццы»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ниццы» Жан-Клеру Тодибо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб пока не делал официального предложения по трансферу 23-летнего француза. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» будет готов вступить в переговоры, если команду покинет Гарри Магуайр.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника также заинтересован туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Тодибо провёл за «Ниццу» 46 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.