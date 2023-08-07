«Челси» хочет купить Кайседо до старта сезона, даже если придётся выложить 120 миллионов евро

Лондонский «Челси» устал торговаться с «Брайтоном» по трансферу эквадорского опорника Мойсеса Кайседо, которого «чайки» оценивают в сумму свыше 120 миллионов евро. По информации от инсайдера Джейкоба Штайнберга, «синие» хотят купить полузащитника до старта нового сезона. Если у «Челси» не будет другого выхода, клуб согласится пойти навстречу «Брайтону».

Кайседо не попал в заявку своей команды на вчерашний товарищеский матч с «Райо Вальекано». Ряд источников утверждает, что этим самым Мойсес выразил клубу свой протест и желание перейти в «Челси».

21-летний Кайседо уже давно согласовал личные условия с «Челси». Эквадорец всё ещё ждёт, когда клубы договорятся о сумме компенсации.