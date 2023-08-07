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«Манчестер Сити» открыт к продаже Лапорта

07 Августа 2023 • 09:26 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

«Манчестер Сити» готов продать своего центрального защитника Эмерика Лапорта в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» всё ещё ждут предложений по футболисту сборной Испании.

Источник добавляет, что Лапорт на этой неделе поговорит со своими агентами, чтобы прояснить ситуацию насчёт своего будущего. У Эмерика есть хорошие шансы покинуть «Манчестер Сити» до конца трансферного окна.

Защитник ранее был связан с туринским «Ювентусом», но переговоры со «старой синьорой» в последнее время застопорились. Также к футболисту приписывали интерес со стороны «Атлетик» Бильбао, «Аль-Насра» и «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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