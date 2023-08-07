Почеттино объяснил, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино, ранее поработавший в «ПСЖ», высказался о неудачах французского клуба в Лиге чемпионов.

«Если ты играешь за такой клуб, как «ПСЖ», то автоматически думаешь о победе в Лиге чемпионов. Если же нет, то нужно двигаться дальше. «ПСЖ» нужна последовательность. Нельзя все выиграть, если ничего не создаешь, а только покупаешь звездных игроков.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов после долгих лет работы, «Манчестер Сити» - после сем лет с Гвардиолой. То же самое можно сказать о «Реале». Зачастую побеждает тот клуб, которые более стабилен», - цитирует аргентинца Guardian.

Почеттино тренировал парижскую команду с 2021 по 2022 год.