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Почеттино объяснил, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов

07 Августа 2023 • 08:17 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино, ранее поработавший в «ПСЖ», высказался о неудачах французского клуба в Лиге чемпионов.

«Если ты играешь за такой клуб, как «ПСЖ», то автоматически думаешь о победе в Лиге чемпионов. Если же нет, то нужно двигаться дальше. «ПСЖ» нужна последовательность. Нельзя все выиграть, если ничего не создаешь, а только покупаешь звездных игроков.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов после долгих лет работы, «Манчестер Сити» - после сем лет с Гвардиолой. То же самое можно сказать о «Реале». Зачастую побеждает тот клуб, которые более стабилен», - цитирует аргентинца Guardian.

Почеттино тренировал парижскую команду с 2021 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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