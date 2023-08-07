«Шахтёр» требует у «Тоттенхэма» компенсацию за трансфер Соломона

Украинский «Шахтёр» хочет получить компенсацию от лондонского «Тоттенхэма» за трансфер полузащитника Манора Соломона. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил трудовое соглашение с «горняками», перебравшись в прошлом году в «Фулхэм». Этим летом футболист перешел в «Тоттенхэм», заключив пятилетний контракт.

«Шахтёр» намерен добиться от «шпор» выплаты компенсации в размере 6,5 миллиона евро. Стороны сейчас ведут переговоры по этому поводу.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Манор принял участие в 24 поединках и отметился пятью забитыми мячами.