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«Шахтёр» требует у «Тоттенхэма» компенсацию за трансфер Соломона

07 Августа 2023 • 08:05 Комментировать

Украинский «Шахтёр» хочет получить компенсацию от лондонского «Тоттенхэма» за трансфер полузащитника Манора Соломона. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил трудовое соглашение с «горняками», перебравшись в прошлом году в «Фулхэм». Этим летом футболист перешел в «Тоттенхэм», заключив пятилетний контракт.

«Шахтёр» намерен добиться от «шпор» выплаты компенсации в размере 6,5 миллиона евро. Стороны сейчас ведут переговоры по этому поводу.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Манор принял участие в 24 поединках и отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон
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