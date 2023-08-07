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Артета оценил игру Хаверца в матче с «Манчестер Сити»

07 Августа 2023 • 07:49 Комментировать

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре новичка команды Кая Хаверца в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пенальти).

«Кай был великолепен в этом матче, он отлично прессинговал. Хаверц пытался определять правильный тайминг и имел хорошие моменты, чтобы забить. В этот раз ему не повезло, но он был отлично готов, поэтому я доволен его выступлением», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

Хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси» за 75 миллионов евро. 24-летний нападающий подписал с лондонцами трудовое соглашение до конца июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц
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