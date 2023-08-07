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Артета поделился ожиданиями от нового сезона

07 Августа 2023 • 07:37 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона.

«Не знаю, поднимет ли настрой команды победа в Суперкубке. Мы должны хорошо подготовиться к матчу с «Ноттингем Форест». Это будет совсем другой поединок. Сейчас команда хочет играть как можно лучше и побеждать. Вот что мы должны сделать», - передает слова испанского тренера пресс-служба «канониров».

Напомним, что «Арсенал» победил «Манчестер Сити» в Суперкубке (1:1, 4:1 по пенальти). Матч против «Ноттингем Форест» в первом туре чемпионата Англии состоится в субботу, 12 августа, в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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