Артета высказался о серии пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а по пенальти «канониры» выиграли – 4:1.

«Наш вратарь был великолепен в серии пенальти. Мы специально отрабатывали этот компонент во время предсезонки. Поэтому мы были полностью готовы к такому развитию событий. Команда добилась отличного результата», - передает слова испанского специалиста пресс-служба лондонцев.

Стоит отметить, что «Арсенал» стал обладателем суперкубка страны в 17-й раз в своей истории.