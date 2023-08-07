Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может пополнить число звёзд, переехавший в Саудовскую Аравию.

Подписать египтянина намерен «Аль-Иттихад», предложивший игроку двухлетний контракт с зарплатой более чем в 100 млн евро в год, докладывает BT3. Известно также, что «Ливерпуль» заработает почти 70 млн евро, если согласится продать 31-летнего форварда.

Контракт Мохамеда Салаха с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке специалистов портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро. В прошедшем сезоне лидер атаки команды Юргена Клоппа отметился 30 голами и 16 ассистами в 51 матче.