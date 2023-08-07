«Аль-Хиляль» начал официальные переговоры с защитником «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу ведёт переговоры с представителями «Аль-Хиляля».

Прежде португальский игрок устно договорился с «Барселоной», однако каталонский гранд пока не согласовал условия перехода с «Манчестер Сити». Тем временем, по заявлениям журналиста Руди Галетти, официальные обсуждения с 29-летним латералем начал «Аль-Хиляль». Боссы саудовского клуба хотят понять, насколько футболист заинтересован в сделке. «Барселона» также не теряет надежд на подписание, несмотря на финансовые трудности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Канселу в 50 млн евро.