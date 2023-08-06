Кайседо настаивает на переходе в «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо намерен добиться своего перехода в «Челси» этим летом.

Руководство «чаек» отказывается отпускать эквадорца, несмотря на его намерение перебраться в стан «пенсионеров». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, игрок до сих пор не смирился – он продолжает настаивать на своей продаже в «Челси», находясь вне расположения «Брайтона». Новая неделя, как ожидается, может стать определяющей в вопросе перехода 21-летнего хавбека.

Если верить слухам, «Брайтон» хочет заработать на продаже Мойсеса Кайседо более 115 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 млн евро.