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Стало известно, какую сумму «Барселона» предложила «Манчестер Сити» за Бернарду Силву слухи

06 Августа 2023 • 22:19 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

«Барселона» предприняла неудачную попытку подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Португалец остаётся трансферной целью «сине-гранатовых», но первое предложение по нему было отклонено руководством «горожан». Как информирует журналист Рохер Торельо, «Барселона» была готова арендовать Силву с обязательством выкупа в 2024 году за 58 млн евро – «Манчестер Сити» такие условия не впечатлили.

Действующий трудовой договор Бернарду Силвы с манчестерским грандом рассчитан до середины 2025 года. 28-летний футболист, как известно, хотел бы перебраться в «Барселону».

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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