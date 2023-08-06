Де Дзерби ответил на вопрос о переходе Кайседо в «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби в очередной раз высказался о вероятном трансфере Мойсеса Кайседо в «Челси».

Лондонский клуб давно пытается приобрести эквадорского полузащитника, но не может достичь договорённости с «чайками». Сам Кайседо предпочитает продолжить карьеру в «Челси».

Журналисты спросили у де Дзерби, вернётся ли 21-летний игрок к тренировкам с командой: «Я не знаю. Мы найдём ещё одного игрока, который станет для нас важным, если Мойсес уйдёт. Для «Брайтона» это нормальная ситуация – клуб теряет футболистов, но продолжает идти вперёд. Однако я буду рад, если Кайседо останется», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова итальянского специалиста.