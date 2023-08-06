«Манчестер Сити» отказался продавать Бернарду Силву, но «Барселона» не сдаётся

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва всё ещё может оказаться в «Барселоне».

Недавно каталонцы сделали первое предложение по португальцу, на что «горожане» ответили отказом. По данным Mundo Deportivo, несмотря на это, «Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать Силву, поэтому предпримет новые попытки до закрытия трансферного окна. Сам 28-летний игрок также настроен продолжить карьеру в Ла Лиге.

Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро, и «Барселона», судя по всему, планирует оформить аренду хавбеку с возможностью выкупа.