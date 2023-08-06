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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» вышел на второе место по количеству побед в Суперкубке Англии

06 Августа 2023 • 20:47 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Лондонский «Арсенал» начал новый сезон с победы в Суперкубке Англии, это получилось после очередной дуэли с «Манчестер Сити» - обидчиком команды Микеля Артеты в прошлом сезоне.

Как оказалось, это была уже семнадцатая победа «Арсенала» в Суперкубке Англии, и по этому показателю клуб вышел на второе место, оставив позади «Ливерпуль» с шестнадцатью победами. Впереди лишь «Манчестер Юнайтед» - «красные дьяволы» выигрывали этот трофей двадцать один раз.

Чемпионат Англии, напомним, начнется одиннадцатого августа. В первом туре лондонский клуб примет дома «Ноттингем Форест». 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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