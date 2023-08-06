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​«Барселона» может хорошо заработать на трансфере Коутиньо в Катар

06 Августа 2023 • 18:35 Комментировать

Как мы уже сообщали, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, памятный по выступлениям за «Ливерпуль», может оказаться в Катаре. Им активно интересуется местный клуб, готовый выкупить его у «Астон Виллы». Интересуется ситуацией и каталонская «Барселона», которая может хорошо заработать на нем.

Дело в том, что до «Астон Виллы» Коутиньо выступал именно в «Барселоне», и отпуская его в английский клуб, каталонцы добились права на 50 процентов с его дальнейшей продажи. И теперь они заинтересованы в как можно более щедром предложении из Катара - чем больше заплатят, тем больше получит и «Барселона». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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