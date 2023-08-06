Маскерано назвал лучшего тренера мира

Бывший защитник сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Я уже много раз говорил, что Гвардиола является лучшим тренером мира. Этот специалист необычайным образом повлиял на игру и многих футболистов. Есть вещи, которые другие тренеры хотят у него перенять, а возможно модернизировать. Ведь Пеп по-прежнему влияет на развитие футбола», - передает слова Маскерано газета Marca.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.