Игрок «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды

Нападающий «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 18-летний бразилец присоединится к французскому клубу. Отмечается, что аренда молодого вингера входила в изначальные планы руководства «синих».

Напомним, Ангело Габриэль перешёл в «Челси» нынешним летом из «Сантоса» за 15 миллионов евро. В составе своего бывшего клуба футболист провёл в общей сложности 129 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Англии «Челси» проведёт 13 августа против «Ливерпуля». Начало — в 18:30 по московскому времени.