Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды

06 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 18-летний бразилец присоединится к французскому клубу. Отмечается, что аренда молодого вингера входила в изначальные планы руководства «синих».

Напомним, Ангело Габриэль перешёл в «Челси» нынешним летом из «Сантоса» за 15 миллионов евро. В составе своего бывшего клуба футболист провёл в общей сложности 129 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Англии «Челси» проведёт 13 августа против «Ливерпуля». Начало — в 18:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Страсбург Ангело Габриэль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
16:11 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Роме» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминай
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» практически подписал форварда «Сантоса» слухи
13:37 · Англия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» хочет арендовать ван де Бека, но договорённости с «Манчестер Юнайтед» пока нет
13:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден может играть на любой позиции в атаке»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Зинченко выбрал лучшего одноклубника в своей карьере
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилиться японским игроком
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу игрока «Баварии»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель может вернуться в АПЛ
08:05 · Англия. Премьер-лига
Три клуба претендуют на защитника «Челси»
07:59 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может продолжить карьеру в Катаре
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил продать испанского игрока
07:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал неоднозначный ответ по будущему в «Манчестер Сити»
05 Августа
21:52 · Англия. Премьер-лига
Линекер не верит в «Тоттенхэм» 1
Все новости
Рекомендуем