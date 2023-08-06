«Роме» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминай

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, в услугах 26-летнего шотландца заинтересована «Рома». Римский клуб готов будет сделать предложение по Мактоминаю, если команду покинет сербский полузащитник Неманья Матич.

В минувшем сезоне Мактоминай провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Шотландии в 25 миллионов евро.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Англии стартует уже на следующей неделе. Свой первый матч манкунианцы проведут 14 августа против «Вулверхэмптона». Начало — в 22:00 по московскому времени.