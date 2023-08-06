Нападающий бразильского «Сантоса» Дейвид Вашингтон в ближайшее время может стать игроком «Челси».

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, «синие» близки к завершению трансфера 18-летнего Вашингтона. По данным источника, «Челси» хочет оформить переход форварда уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, в текущее трансферное окно слухи связывали Вашингтона с «Монако» и мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.