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«Челси» практически подписал форварда «Сантоса» слухи

06 Августа 2023 • 15:33 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий бразильского «Сантоса» Дейвид Вашингтон в ближайшее время может стать игроком «Челси».

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, «синие» близки к завершению трансфера 18-летнего Вашингтона. По данным источника, «Челси» хочет оформить переход форварда уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, в текущее трансферное окно слухи связывали Вашингтона с «Монако» и мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сантос Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Дейвид Вашингтон
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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