Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

«Сити» имеет запас в сравнении с любой командой в Англии. Считаю «Сити» фаворитом этой встречи. Поставлю на его победу через тотал больше 1,5 мяча», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится сегодня, 6 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.