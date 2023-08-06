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«Реал Сосьедад» хочет арендовать ван де Бека, но договорённости с «Манчестер Юнайтед» пока нет

06 Августа 2023 • 13:34 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в испанском клубе «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал Сосьедад» намерен арендовать 26-летнего футболиста и включить в соглашение опцию возможного выкупа. Однако договорённость с «Манчестер Юнайтед» пока не достигнута.

Отмечается, что нидерландец намерен сменить команду, так как хочет получать больше игровой практики в преддверии чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года из «Аякса». С тех пор в составе манкунианцев полузащитник провёл 60 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.  

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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