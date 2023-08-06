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Канчельскис оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» в Суперкубке Англии эксклюзив

06 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

- В любом случае будет интересная игра команд, которые в прошлом сезоне показывали хороший футбол, – сказал Канчельскис. – Я думаю, здесь шансы 50 на 50 на данный момент. И для тех, и для других всё-таки любой трофей очень важен, чтобы приближаться по числу выигранных турниров к «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».

- В общественном понимании фаворитом видится «Манчестер Сити».

- В общественном понимании – естественно. Но если говорить о спортивной составляющей, то это первая игра сезона. Мы ещё не видели эти команды в официальных матчах, поэтому называть «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом будет неправильно. Может, они и считаются фаворитом, но на бумаге. А на футбольном поле может произойти всё что угодно. Мне кажется, что шансы 50 на 50 на данный момент.

- Из «Ман Сити» ушли Марез и Гюндоган, а пришли Ковачич и Гвардиол. Как это повлияет на команду?

- Посмотрим. Ребята, когда станем смотреть официальные матчи, тогда и увидим, слабее стал «Манчестер Сити» или сильнее. Поэтому давайте подождём и потом оценим.

Матч Community Shield «Манчестер Сити» – «Арсенал» начнётся на стадионе «Уэмбли» сегодня, 6 августа, в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Суперкубок Англии Андрей Канчельскис
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