«Барселона» сделала предложение по трансферу звезды «Манчестер Сити»

Руководство каталонской «Барселоны» сделало предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы. Об этом рапортуют журналисты издания Mundo Deportivo.

Бернарду рассматривается в качестве замены французу Усману Дембеле, которого в ближайшее время должен подписать «ПСЖ». «Барса» планирует арендовать португальского хавбека до конца сезона-2023/2024, после чего полностью выкупит его контракт.

28-летний полузащитник играет за команду из Манчестера с лета 2017 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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