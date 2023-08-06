Зинченко выбрал лучшего одноклубника в своей карьере

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал лучшего одноклубника в своей карьере.

«Лучший партнер по команде? Это Давид Сильва. Еще мне нравятся Венсан Компани, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Это очень длинный список, но если нужно выбрать одного, то я остановлюсь на Сильве. Он читал игру на совершенно другом уровне», - рассказал украинский игрок в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, что Давид выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. В составе команды из Манчестера испанец четыре раза становился чемпионом Премьер-лиги, а также дважды выигрывал кубок страны.