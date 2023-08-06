«Манчестер Сити» может усилиться японским игроком

Японский полузащитник Каору Митома, правами на которого владеет «Брайтон», может перебраться в более статусный английский клуб.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, в услугах хавбека заинтересован «Манчестер Сити». Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лестно отзывался о Митоме, назвав его своим самым любимым азиатским футболистом.

26-летний азиат выступает за «Брайтон» с августа 2021 года. Срок трудового договора Каору с «чайками» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне Митома провел 33 матча в АПЛ, забил семь голов и отдал пять ассистов.