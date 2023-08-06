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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу игрока «Баварии»

06 Августа 2023 • 09:05 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Sky Sports.

Как стало известно источнику, руководство манкунианского гранда готовит предложение по трансферу 28-летнего футболиста. Сам же Горецка не горит желанием уходить из немецкого гранда, даже несмотря на то, что ему не гарантировано место в основном составе команды.

Леон выступает за мюнхенский гранд с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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