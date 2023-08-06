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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шмейхель может вернуться в АПЛ

06 Августа 2023 • 08:11 Комментировать

Опытный датский голкипер Каспер Шмейхель, который выступает в чемпионате Франции за «Ниццу», может вернуться в чемпионат Англии. Об этом рапортуют журналисты Nottingham Post.

По сведениям источника, в услугах 36-летнего футболиста заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» предпримут попытку подписать Шмейхеля в текущее трансферное окно.

Напомним, что в Англии Каспер долгое время выступал за «Лестер». Он защищал цвета этой команды с 2011 по 2022 год.

В прошлом сезоне Шмейхель сыграл 36 матчей в Лиге 1, в которых пропустил 35 мячей. В 12 поединках он сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Каспер Шмейхель Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023
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