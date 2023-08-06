Три клуба претендуют на защитника «Челси»

24-летний защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба, выступающий за лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском коллективе.

Согласно сведениям журналистов Yahoo, в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов. Заполучить защитника в свои ряды собираются «Вест Хэм», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Сам Чалоба не горит желанием покидать «пенсионеров».

Действующий трудовой договор Чалоба с лондонцами рассчитан до середины 2028 года. В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 34 поединках во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.