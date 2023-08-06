Коутиньо может продолжить карьеру в Катаре

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», может продолжить карьеру за пределами Европы.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, у 31-летнего южноамериканца есть вариант трудоустройства в чемпионате Катара. Неназванный клуб сделал предложение «Астон Вилле» по трансферу игрока. Детали пока не разглашаются.

Филиппе связан контрактом с бирмингемским клубом до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро. В прошлом сезоне АПЛ Коутиньо провел 20 матчей и забил один гол.