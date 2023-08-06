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«Манчестер Сити» решил продать испанского игрока

06 Августа 2023 • 07:52 Комментировать

29-летний испанский защитник Эмерик Лапорт покинет «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Об этом информируют журналисты таблоида The Mirror.

Как стало известно источнику, руководство «горожан» выставит игрока на продажу после рекордного трансфера хорвата Йошко Гвардиола. Об этой сделке было объявлено в субботу, 5 августа.

В прошлом сезоне Лапорт принял участие в 24 поединках за «Манчестер Сити», в которых получил одну желтую карточку.

Эмерик выступает за английский коллектив с января 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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