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Гвардиола дал неоднозначный ответ по будущему в «Манчестер Сити»

06 Августа 2023 • 07:34 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался касательно своего будущего в нынешнем клубе. Испанец не исключил, что может продлить контракт с «горожанами».

«Я продлил соглашение, потому что меня здесь все устраивает. Мне комфортно здесь, мной все довольны. Сейчас моя главная цель – защитить титулы, которые команда выиграла в прошлом сезоне. Если к концу контракта я устану, то обсужу это с боссами клуба. Или же наоборот, мы можем продлить сотрудничество», - передает слова испанца Daily Mail.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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