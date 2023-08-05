«Шеффилд Уэнсдэй» арендовал вратаря у «Милана»

Принадлежащий «Милану» колумбийский вратарь Девис Васкес прожолжит карьеру в английском «Шеффилд Уэнсдэй», итальянская сторона сдала его в аренду. Васкес перебрался в стан «Милана» прошлой зимой, но так и не вышел ни разу на поле в форме итальянского клуба. Арендное соглашение с англичанами рассчитано на год - до 30 июня 2024 года.

Напомним, что основным голкипером «Милана» является француз Майк Меньян, в то время как вторым стал Марко Спортьелло», не так давно перебравшийся в «Милан» из «Аталанты». Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется уже девятнадцатого августа.