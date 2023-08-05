​«Манчестер Сити» сообщил «Барселоне» и «ПСЖ» свою позицию по Бернарду Силве

«Манчестер Сити» уведомил «Барселону» и «ПСЖ» о том, что клуб не намерен вести переговоры по трансферу полузащитника Бернарду Силвы ни на каких условиях. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Манчестер Сити» в скором времени предложил 28-летнему Силве новый контракт. Действующий трудовой договор португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В то же время Романо пишет о том, что позиция самого Бернарду будет иметь решающее значение. Но если говорить о позиции «Манчестер Сити», то она чёткая и сильная.

Напомним, что в прошлом году Бернарду Силва говорил о желании принять новый вызов в своей карьере.

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