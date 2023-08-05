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​Онана высказался после пропущенного гола из центрального круга

05 Августа 2023 • 17:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

В субботнем товарищеском матче против «Ланса» «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы со счётом 3:1. Первый гол «красные дьяволы» пропустили почти с центра поля – из пределов центрального круга. После игры голкипер манкунианцев Андре Онана дал комментарий.

«Мы всегда можем быть лучше. Некоторые вещи мы должны попытаться исправить. Я отвечаю за всё, особенно за голы, которые мы пропускаем. Горжусь тем, что сделали защитники. Я важный человек у ворот, поэтому принимаю всю критику», - сказал Онана, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Крис Уиллер.

В первом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вулверхэмптона» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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