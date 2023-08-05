​«Барселона» придумала, как заполучить звезду «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва всё ещё может перебраться из «Манчестер Сити» в «Барселону» в текущее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, каталонский клуб собирается предложить «горожанам» аренду 28-летнего футболиста с опцией выкупа через год. При этом опция выкупа будет обязательной.

Такой вариант «Барселону» устраивает в условиях финансовых трудностей, ведь платёж по трансферу Бернарду пойдёт уже в следующий финансовый год.

Источник отмечает, что в «Барселоне» с оптимизмом смотрят на возможность подписания Бернарду Силвы, учитывая в том числе и обещание Хосепа Гвардиолы отпустить игрока.

Портал transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.