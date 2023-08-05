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​«Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Лансом»

05 Августа 2023 • 16:54 Комментировать

В субботу «Манчестер Юнайтед» и «Ланс» проводили товарищеский матч на «Олд Траффорд» в рамках подготовки к новому сезону. После первого тайма французская команда лидировала в счёте после того, как Флориан Сотока забил гол почти с центра поля, перебросив голкипера Андре Онана.

После перерыва команда Эрика тен Хага выдала мощный отрезок, в течение которого забила трижды. Авторами голов стали Маркус Рэшфорд (49-я минута), Антони (53-я минута) и Каземиро (59-я минута).

Добавим, что первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:1Ланс
  23'Сотока Флориан (0:1)
(1:1) Рэшфорд Маркус49'  
(2:1) Антони53'  
(3:1) Каземиро Карлос59'  
Онана АндреДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро КарлосФернандеш БрунуАнтони 81' (Форсон Омари ( 81') Маунт МэйсонГарначо Алехандро 68' (Санчо Джедон ( 68') Рэшфорд Маркус
Запасные: Межбри ХаннибалЛинделоф ВикторВан де Бек ДонниМагуайр ГарриПельистри ФакундоУан-Биссака АаронХитон ТомКоварж МатейЭриксен Кристиан
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславМачадо Дейвер 72' (Айдара Массадио ( 72') Диуф ЭндиАбдул-Самед Салис 72' (Спирингс Стейн ( 72') Фюльжени Анжело 73' (Коста Давид ( 73') Томассон Адриен 73' (Гилавоги Морган ( 73') Сотока Флориан
Запасные: Пандор ЯнникСишуба АяндаЛе Кардинал ЖюльенХусанов АбдукодирЭль Айнауи НейлКортес ОскарЛека Жан-Луи
05 августа. Стадион "Old Trafford (Manchester)".

 

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