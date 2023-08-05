​«Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Лансом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» и «Ланс» проводили товарищеский матч на «Олд Траффорд» в рамках подготовки к новому сезону. После первого тайма французская команда лидировала в счёте после того, как Флориан Сотока забил гол почти с центра поля, перебросив голкипера Андре Онана.
После перерыва команда Эрика тен Хага выдала мощный отрезок, в течение которого забила трижды. Авторами голов стали Маркус Рэшфорд (49-я минута), Антони (53-я минута) и Каземиро (59-я минута).
Добавим, что первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».
Протокол игры
|23'Сотока Флориан (0:1)
|(1:1) Рэшфорд Маркус49'
|(2:1) Антони53'
|(3:1) Каземиро Карлос59'
Онана Андре•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Фернандеш Бруну•Антони81' (Форсон Омари (81') •Маунт Мэйсон•Гарначо Алехандро68' (Санчо Джедон (68') •Рэшфорд Маркус
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер72' (Айдара Массадио (72') •Диуф Энди•Абдул-Самед Салис72' (Спирингс Стейн (72') •Фюльжени Анжело73' (Коста Давид (73') •Томассон Адриен73' (Гилавоги Морган (73') •Сотока Флориан
05 августа. Стадион "Old Trafford (Manchester)".
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