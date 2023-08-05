​«Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Лансом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» и «Ланс» проводили товарищеский матч на «Олд Траффорд» в рамках подготовки к новому сезону. После первого тайма французская команда лидировала в счёте после того, как Флориан Сотока забил гол почти с центра поля, перебросив голкипера Андре Онана.

После перерыва команда Эрика тен Хага выдала мощный отрезок, в течение которого забила трижды. Авторами голов стали Маркус Рэшфорд (49-я минута), Антони (53-я минута) и Каземиро (59-я минута).

Добавим, что первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».