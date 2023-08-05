Линекер: «Саудовская Аравия - это карьерная смерть»

Бывший лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года, выступавший за «Барселону» англичанин Гари Линекер скептически относится к Саудовской Аравии - вернее, к тенденции уезжать туда и играть за большие деньги. Он сравнил подобный процесс с карьерной смертью для игрока.

- В настоящий момент саудовский чемпионат - просто чемпионат, в котором игроки умирают как футболисты. То же самое касается Америки, Китая и Японии, где я также поиграл в конце своей карьеры, - цитирует слова Линекера английское издание The Sun.

Линекер закончил карьеру в 1994 году в японском клубе «Нагоя Грампус Эйт».