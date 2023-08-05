​Стоунс высказался о работе с Гвардиолой

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Когда я переходил сюда, то думал, что хорошо разбираюсь в футболе. Гвардиола заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как будто заново изобрёл мой мозг.

Пеп многого требует от нас. Когда вы на тренировках снова и снова делаете то, что он хочет, вы видите, как это работает. Мне очень нравится, я учусь. Каждый год нахожу что-то новое», - сказал Стоунс Daily Mail.

В воскресенье, 6 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.