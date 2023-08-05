Хёйлунн: «Ни для кого не секрет, что я был фанатом «Манчестер Юнайтед» с самого детства»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн признался, что с детства является фанатом «красных дьяволов». 20-летний датчанин достался команде Эрика тен Хага за 75 миллионов евро. С учётом бонусов сумма сделки может в будущем достичь 85 миллионов.

«Ни для кого не секрет, что я был фанатом «Манчестер Юнайтед» с самого детства. Я всегда мечтал выходить на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду момента, когда воспользуюсь этой возможностью и воплощу мечту в реальность», – цитирует Хёйлунна официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Расмус перед переездом на «Олд Траффорд» отыграл всего один сезон в Серии А за «Аталанту», где отметился 9 голами.