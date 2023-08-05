​Председатель «Тоттенхэма» проигнорировал дедлайн «Баварии» по Кейну – он в Майами

Накануне в прессе появлялась информация о том, что «Бавария» сделала финальное предложение по трансферу звёздного форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Сообщалось, что мюнхенцы установили для лондонцев дедлайн и ждали ответа до полуночи. Тем не менее, председатель клуба Премьер-лиги Даниэль Леви проигнорировал крайний срок. Как сообщает Bild, функционер сейчас находится в Майами, где его семья проводит отпуск.

Предполагается, что Даниэль Леви своими действиями хочет выбить как можно более выгодное для «Тоттенхэма» предложение по Кейну. Впрочем, он мог отправиться в Майами на встречу с владельцем «шпор» Джо Льюисом.